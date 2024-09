Hidegfront okoz komoly károkat Tasmániában

A Tasnetworks, az állami tulajdonú áramszolgáltató vállalat a Facebook közösségi oldalon vasárnap azt közölte: "mintegy 30 ezer ügyfél maradt áram nélkül ma reggel az egész államban".

Az országos meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a mintegy 570 ezer lakosú sziget felett húzódó hidegfront távolodik, "bár a záporok és zivatarok sávjai továbbra is a heves széllökések veszélyét hordozzák magukban".

"Egy újabb erős hidegfront vonul át az államon vasárnap este és hétfő kora reggel között, amely valószínűleg a nyugati és az északi partvidéket érinti" - írta honlapján a szolgálat.

Aaannnddd there's our power gone in #blackstoneheights #blackstone - not the whole suburb, pretty much just our street #tasnetworks pic.twitter.com/udsainKvB4