Volodimir Zelenszkij: India támogatja Ukrajna szuverenitását

"Számunkra (...) fontos, hogy India a nemzetközi jog támogatója marad, és támogatja szuverenitásunkat és területi épségünket" - jelentette ki Zelenszkij esti videóüzenetében. Az ukrán elnök nagyra értékelte, hogy Modi látogatása kezdetén lerótta kegyeletét a júliusban rakétatalálatot kapott Ohmatdit kijevi gyermekkórházban meghalt gyermekek emléke előtt.

Modi béketárgyalásokat sürgető felvetésére Zelenszkij azzal válaszolt, hogy "a háború befejezése és az igazságos béke kiemelt fontossággal bír Ukrajna számára". Az ukrán elnök esti videóüzenetében ismételten erőteljesen felszólította a kijevi vezetés szövetségeseit, hogy az ígért fegyvereket időre leszállítsák.

President @ZelenskyyUa and I paid homage at the Martyrologist Exposition in Kyiv.



Conflict is particularly devastating for young children. My heart goes out to the families of children who lost their lives, and I pray that they find the strength to endure their grief. pic.twitter.com/VQH1tun5ok