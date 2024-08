Az oroszok már az égiektől is segítséget kérnek egy olajraktárban tomboló tűz elfojtásához

Mára virradó éjjel egy újabb olajtartály robbant fel a Rosztovi régióban lévő Proletarszk lerakat területén. A lángol már ötödik napja tombolnak és a tűzoltók minden igyekezete ellenére eddig még azt sem sikerült megállítani, hogy a tűz tovább terjedjen. Az X-en publikáló Nexta idézte az OSINT nyílt forrásokat felhasználó elemző portál egyik munkatársát, aki szerint eddig már 14 üzemanyagtartály megsemmisült és további négy megsérült.

Last night another tanker exploded at the burning oil depot in the Rostov region, which has been on fire for 5 days



According to OSINT blogger MT Anderson, 14 fuel tanks were destroyed at the oil depot in Proletarsk and four more were damaged. pic.twitter.com/6uzAxaE53w