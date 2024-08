A mentőalakulatok főleg történelmi Maraton körzetéből próbálják kitelepíteni embereket - számolt be a BBC. A lakókat arra szólították fel, hogy meneküljenek Nea Makri tengerparti városa felé. A tűzoltóság szóvivője, Vaszilis Vatrakogiannisz azt közölte, hogy a lángok rendkívül gyorsan terjednek a néhol több mint 60-70 km/órás szélben. Mint mondta a tűz a Maraton-tó felé halad és az erős szélben helyenként 25 méter magasra is felcsapnak a lángok.

A környéken már 165 tűzoltó, valamint 30 jármű, hét repülőgép és öt helikopter próbál úrrá lenni a helyzeten. Athénban készültségbe helyezték az egészségügyi központokat és a kórházakat. A görög főváros egyes körzetei felett barna füstfelhő terjeng.

The Parthenon temple atop the Acropolis hill as smoke from a wildfire is seen, in Athens, Greece, Aug. 11, 2024.



