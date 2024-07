Joe Biden koronavírusos - friss hírek az állapotáról, videó

A Fehér Ház megerősítette: Joe Biden Covid-tesztje pozitív lett. A 81 éves amerikai elnöknek enyhe tünetei vannak: orrfolyás, száraz köhögés, általános rossz közérzet – írta a CNN a hivatalos közlés alapján. Biden izolációba vonult, miközben továbbra is teljeskörűen ellátja feladatait - tudatta Karine Jean-Pierre sajtótitkár, azt ígérve, hogy rendszeresen beszámolnak majd Biden állapotáról.

Az elnök orvosa a The Guardian beszámolója szerint azt közölte, hogy Biden „jól érezte magát az első eseményen, amin szerdán részt vett, de később már nem volt olyan jól, ezért tesztelték koronavírusra, és az eredmény pozitív volt. Láza nincs, a légzésszáma és a vére oxigéntartalma is megfelelő. Az elnök megkapta az első adag Paxlovidot. Rehoboth Beach-i otthonában (Delaware állam) fog tartózkodni.

Az Air Force One-nal utazott haza Las Vegasból, ahol a reggeli esemény után szerdán még egy konferencián is felszólalt volna. Egy videó tanúsága szerint a gép lépcsőjén kissé bizonytalanul ment fel.

