Újraválasztották Roberta Metsolát az Európai Parlament elnökének

Egyetlen kihívója a spanyol baloldali Podemos (Együtt képesek vagyunk) jelöltje, Irene Montero volt, aki 61 szavazatot kapott.

Az összes, 699 leadott szavazatból 76 volt üres vagy érvénytelen.

Roberta Metsola újabb 2,5 éves ciklust tölthet az EP élén, de utána biztosan új elnök következik, ugyanis újraválasztásra csak egyszer van lehetőség.

Roberta Metsola has been re-elected President of the European Parliament.



