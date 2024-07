Olyan következik az EP életében, ami már rég nem volt

Hétfő este zászlófelvonási ceremóniával köszöntötték az új európai parlamenti ciklust. Az EP-ben a korábbi 705 helyett 720 képviselő foglalhat helyet a következő 5 évben, közülük 21 képviselő Magyarországról került be.

Today, on the opening day of the 2024-2029 European Parliament term, the EU flag was raised in front of Parliament’s Strasbourg seat, to serve as a reminder for everything it stands for: the ideals of unity, solidarity and harmony among the peoples of Europe. pic.twitter.com/PjXRU9KOvo