A német Eb-álmokat és Toni Kroos búcsúját féltik a spanyolok elleni negyeddöntő előtt

Szakértők szerint nem lehet azt állítani, hogy szárnyal a német válogatott. Az A csoportból ugyan Magyarországot is legyőzve biztosan jutott a nyolcaddöntőbe. Ott azonban a rendkívüli időjárási viszonyok közepette a bíró, illetve a VAR közreműködése is kellett ahhoz, hogy pénteken Stuttgartban a legjobb négy közé jutásért a spanyolokkal nézhessen farkasszemet. Sokan mégis azon a véleményen vannak, hogy az összecsapás előrehozott Eb-döntőnek is beillene.

Ami a dánok elleni szombati mérkőzést illeti, Julian Nagelsmann csapata a szó szoros értelmében rendkívüli csata után vonult le győzelemmel a pályáról. A rendkívüli kifejezés nem elsősorban a játék képére vonatkozott, hanem a körülményekre. Egyrészt az első félidő 35. percében a mérkőzés mintegy 25 perces felfüggesztésére, ami a hatalmas vihar, illetve a jégeső miatt vitathatatlan bírói döntés volt. Immár kevésbé volt vitathatatlan a második félődő elején a dánok lesnek ítélt gólja, rögtön ezt követően pedig a németeknek ítélt, a házigazdák 1-0-s vezetését eredményező tizenegyes.

Aligha vitatott, hogy a nemzetközi sajtó, de elsősorban a dánok kapitánya által tévesnek ítélt döntések miatt nemcsak a játékvezető volt hibáztatható, hanem a videóbíró, azaz a VAR, amely kíméletlenül és feltételezhetően elfogultság nélkül többnyire a németek javára ítélkezett.

Minden vita ellenére a szombati mérkőzés immár a múlté, és a nyolcaddöntő folytatódik tovább. Az viszont már vasárnap eldőlt, hogy a rendező ország válogatottja a negyeddöntőben az Eb általános vélekedés szerint első számú esélyesének tartott spanyol nemzeti tizeneggyel csap össze, amely eddig simán vette az akadályokat, a nyolcaddöntőben a grúzokat 4-1-re verve.

Ennek ellenére a németek – ha óvatosan is – derűlátók, és bíznak a győzelemben. A ZDF által idézett szakértők azt találgatják, hogy a kiváló teljesítményt nyújtó spanyolok ellen mi szólhat Németország válogatottja mellett. Így egyesek szerint az, hogy Spanyolország válogatottja a védekezésben nem sebezhetetlen. A fölényes győzetem ellenére ezt bizonyította a grúzok elleni mérkőzés is. A védelem szerintük az olyan gyors támadók, mint Jamal Musiala vagy épp Leroy Sané, számára nem áttörhetetlen. Mint ahogy az is "erősítheti" a német esélyeket, hogy válogatottjuk kapuvédője, Unai Simon olykor nagy kockázatokat vállalva messze elhagyja kapuját, amire a grúzok ellen is majdnem ráfizetett.

A német labdarúgás minden szerelmese abban reménykedik, hogy a spanyolok ellen nem az utolsó mérkőzését játssza Toni Kroos. Azt ugyan végleg eldöntötte, hogy az Eb után búcsút int a labdarúgásnak, de él a remény, hogy erre legalább a legjobb négy között, de még inkább a döntőben kerül sor.

Julian Nagelsmann a dánok ellen már változtatott a csoportmérkőzések során szerepelt csapaton, és "bejött" neki, de a tekintélyes szakértők szerint a Dánia ellen nyújtott teljesítmény kevés lesz a spanyolokkal szemben. Erre figyelmeztetett a Rheinsche Post című lapnak adott interjújában Berti Vogts egykori szövetségi kapitány. A sokszoros válogatott hátvéd szerint a dánok ellen nyújtott játék messze volt a világszínvonaltól. Nyilatkozatából az is kitűnt, hogy nem mindenben értett egyet a Dortmundban hozott, szerinte a dánokat sújtó bírói, illetve VAR-döntésekkel.

"Ezek dán szempontból keserű döntések voltak" – fogalmazott, de reményét fejezte ki, hogy a torna hátralévő részében javulni fog a német válogatott teljesítménye.