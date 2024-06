A világ egyik legfejlettebb fegyverét kapja meg Ukrajna - videó

Az RHC-155-ösök a német Panzerhaubitze 2000 önjáró tarack L/52-es lövegének továbbfejlesztett verzióját párosítják az új brit Boxer páncélozott járművekkel - írja a Portfolio. A kimondottan gyors és mozgékony járművet viszont a tűzereje teszi félelmetessé:

az öntöltő löveg ugyanis 22-23 lövés leadására képes 2,5 perc alatt, ami felülmúlja a svéd Archerek eddigi rekordját, hiszen azok "mindössze" 20 lövésre képesek ugyanennyi idő alatt.

További különlegessége az RHC-155-ösnek, hogy menet közben is képes nagy pontossággal lőni. Ez nem jellemző a napjainkban használt önjáró lövegekre.

London a tervek szerint összesen 36 ilyen járművet fog küldeni Ukrajnának, az első szállítmány már az év vége felé megérkezhet. A lövegek teljesítményét figyelni fogja a világ haditechnikája, eddig ugyanis nem vettek részt éles bevetésen.

Az alábbi videón működés közben is megnézhető a fegyver:

⚡️The Armed Forces of ??Ukraine will receive 54 units of the latest RCH 155 wheeled self-propelled artillery systems. This was reported on June 18 by the press service of the Franco-German defense giant KNDS. pic.twitter.com/gTaCf0lkVv