"A bűnözőket likvidáltuk" - túszejtés és lövöldözés egy orosz nagyvárosban

A központban vasárnap reggel hat elítélt túszul ejtette a büntetés-végrehajtás két munkatársát. A késsel, tűzoltó szekercével és gumibottal felfegyverkezett rabok járművet követeltek.

A túszejtőkkel előbb tárgyalásokat folytattak, majd bevetették ellenük a különleges rendeltetésű rendőri egységet (OMON). A FSZIN szerint a túszejtőket likvidálták, a túszok sértetlenek maradtak.

Russian media report that in Russian Rostov, convicts have taken prison employees hostage.



The center of Rostov has been closed for traffic. Russian special services are approaching the prison.



Reportedly, several of the convicts were convicted for their connections with ISIS.