Elképesztő, milyen eszközt vetett be az IDF a tüzérség helyett - videó

A libanoni iszlamista Hezbollah a tavaly októberi terrortámadás óta változó mértékben, de jelentősen aktívabban támadja Észak-Izraelt, melynek következtében több tízezer izraeli telepesnek kellett elhagynia otthonát - írja a Portfolio. Izrael erre válaszul bombázni kezdte a Hezbollah állásait, és a libanoni határ közelében előretolt bázisokat létesített, azonban volt egy kis bökkenő.

Az így létrehozott izraeli bázisoknak nem engedélyezték, hogy tüzérségi gyújtóbombákkal irtsák ki a határ túloldalán a sűrű aljnövényzetet.

A fronton kiépült bázisok esetén egyáltalán nem ritka, hogy a katonák védelmi célokból kiirtják a bozótot és a fákat, ezeket használva ugyanis az ellenség közel tudna lopakodni hozzájuk. Azonban mivel tüzérséget nem használhattak, és a határt sem léphették át, az izraeliek egy régi-új megoldást választottak.

Mint írják, valószínűleg kevesen számítottak rá, hogy a határon állomásozó izraeli katonák építenek egy ellensúlyos hajítógépet, más néven trobocsilt vagy trebuchet-t, és égő lövedékekkel kezdik bombázni a libanoni növényzetet.

Valószínűleg ez egy egyedi eset, de igen meglepő, hogy a világ egyik legjobban felszerelt fegyveres ereje olyan eszközt vet be, amit utoljára a 15. században használtak.

Egy X-re feltöltött videón látszik, milyen hatékonyan sikerült adaptálni a közel hat évszázada nyugalmazott haditechnikát:

Israeli soldiers didn’t receive permission to use artillery to burn down vegetation near their forward operating base by the Lebanese border.



They wanted to make it harder for the enemy to infiltrate their base



So they used older methods to burn it down pic.twitter.com/F3zAQ3PMMd