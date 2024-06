Az oroszok Afrikában toboroznak újoncokat, mert kevés a börtöntöltelék

A brit hírszerzés legújabb jelentésében arról számol be, hogy az oroszok főleg Ruandából, Kongóból és Ugandából próbálnak újoncokat toborozni. Londoni vélemény szerint ennek az lehet az oka, hogy lassan elfogynak a hadra fogható fegyencek az orosz börtönökben és kényszermunka telepeken. A hadseregnek viszont pótolnia kell az ukrajnai harcokban elesett katonákat.

Ezért nagyvonalú ajánlattal próbálnak fiatal afrikai férfiakat az orosz hadseregbe csábítani. Aki jelentkezik, az a havi 2200 dolláros (kb.798.000 Ft.) zsold mellé még kap kétezer dollár (726.000 Ft) egyszeri jutalmat is. Ez hatalmas összeg ezekben a rendkívül szegény országokban.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 June 2024. Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Z1jVFuNS9F #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/TcucxInCsO

Londonban úgy ítélik meg: Moszkva így akarja elkerülni, hogy újabb kényszersorozást kelljen elrendelni. Korábban több százezer orosz férfi emigrált el a kötelező katonai szolgálat elől. Az orosz társadalom és gazdaság jócskán megsínylette ezt a menekült áradatot, mivel rengeteg orvos, mérnök és jól képzett szakmunkás hagyta el a hazáját.

Ezen a videón afrikai önkéntesek egy csoportja látható, akik a hatalmas összegű havi zsold és az orosz állampolgárság ígérete miatt vállalták a katonai szolgálatot Ukrajnában.

? These are mercenaries from Ghana fighting on the ranks of Russian army in Ukraine. Many Africans fight for Russia to get Russian citizenship and a better life for their families. pic.twitter.com/csisREXK2M