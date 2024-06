Antony Blinken: a normandiai partraszállásban kialakult kötelék alapja a mai szövetségnek

Közleményében a miniszter köszönetet mondott Franciaországnak és polgárainak, hogy megőrizték a II. világháború fordulópontját jelentő 1944. június 6-a, a D-nap emlékét.

Antony Blinken felhívta a figyelmet arra, hogy a 80. évforduló jó emlékeztető a szövetség változatlan fontosságára a Washingtonban szervezett NATO-csúcstalálkozóra való készülődés során is.

6th June 1944. Over 150,000 brave British, Canadian, US and Allied forces landed by air and sea in Normandy. This they did for our freedom. #DDay80 pic.twitter.com/7J2CYwy9fL