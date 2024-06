Szexuálisan zaklattak egy tévériporternőt élő adásban - videó

Az újságírónő egy bolti rablásról tudósított élő adásban, amikor az utcán egy férfi lépett mögé és megfogta a fenekét. A hölgy megpróbálta nem észrevenni a történteket, ám a stúdióban ülő férfi kollégája a szavába vágott: "Isa, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de az a férfi megfogta a fenekedet?" Amikor a hölgy igennel válaszolt, a műsorvezető azt kérte, hogy mutassák meg a férfit a nézőknek is.

"Miért kellett megfognod a fenekemet ahhoz, hogy megkérdezd: melyik tévécsatornától vagyunk?" - fordult a riporternő az ismeretlenhez. "Én nem nyúltam a fenekedhez" - hangozott a válasz.

Aztán a meglehetősen furcsán mosolygó férfi bocsánatot kért és távozott, de előtte még megsimogatta az újságírónő haját is.

"Did you have to touch my bottom?"



