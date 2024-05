Rohamoztak az orosz páncélosok, de a fogadtatástól hamar megtört a lendületük - videó

Az ütközet Csasziv Jarnál történt, Bahmuttól délnyugatra - írja a Portfolio. Egy ideig úgy festett, hogy a város hamar orosz kézre kerül, azonban most úgy tűnik, hogy az ukrán erőknek sikerült lelassítani az orosz előrenyomulást a térségben. Hozzáteszik, eltérő források szerint az oroszok betörtek a város keleti agglomerációjába, de a nagyobb, nyugati terület még nem került ostrom alá.

A most feltöltött videofelvételen az látható, ahogy

az orosz páncélosok Csasziv Jar külvárosa felé tartanak, de egy korábban telepített aknamező és az ukrán tüzérség gyorsan szétveri a rohamot.

Az oroszok egy T-80BV, egy T-90M harckocsit és egy BMP-2-es lövészpáncélost vesztenek. A túlélők visszavonultak.

A lap azt írja, a roham sikeres visszaverésében közrejátszhatott, hogy az USA által küldött fegyver- és lőszerszállítmányok ismét elkezdtek megérkezni az ukrán frontra. Ez vélhetően jó hatással volt az ukrán erők moráljára, és lelassította az offenzívát.

A videót itt tekintheti meg:

Yesterday, Russian forces mounted an unsuccessful frontal mechanized assault across open ground towards the eastern microdistrict of Chasiv Yar.



Russian forces lost a T-80BV, T-90M, and a BMD-2 just outside the city before the group was forced to withdraw. pic.twitter.com/iwSuHDPJjw