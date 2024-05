Washington: Oroszország háromszor annyi lőszert gyárt, mint a Nyugat

Míg az USA és európai szövetségesei ebben az évben csak 1,3 millió gránátot tudnak gyártani, addig az orosz termelés elérheti a négy és fél milliót is – állítja az Institute for the Study of War (ISW). A washingtoni kutatóközpont a nyílt forrású hírszerzési információkat feldolgozó Bain & Company jelentésére hivatkozva azt is közli, hogy az orosz muníció olcsóbb, mint a nyugati.

Egy 155 mm-es tüzérségi lőszer előállítási költsége Nyugaton átlagosan négyezer dollárba kerül. Ezzel szemben a nagyjából azonos, 152 mm-es orosz gránát költsége mindössze ezer dollárt tesz ki. A kutatóközpont ehhez viszont azt is hozzáteszi, hogy az összehasonlítás csalóka lehet, mivel a pénz vásárlóereje más Oroszországban és más Nyugaton.

Amerikai M107 mintájú, 155 mm-es tüzérségi lövedékek. Forrás: Wikipédia

A tanulmányban idézik az egyik, Harkiv környékén harcoló ukrán egység parancsnokát, aki arról beszélt, hogy az orosz tüzérség legalább ötszörös fölényben van. A nevének elhallgatását kérő tiszt ellenben azt is elmondta, hogy ők a nyugati lőszerekkel sokkal pontosabban képesek tüzelni. "Egy célpont teljes megsemmisítéséhez nekünk legfeljebb három gránát kell, bár sokszor egyetlen lövés is elég" – tette hozzá.

Állítását több nyugati megfigyelő és orosz milblogger is alátámasztja. Utóbbiak közül már jó páran panaszkodtak arra, hogy az orosz munícióban változó mennyiségű a robbanóanyag, így lényegében kiszámíthatatlan, hogy a gránát milyen messzire képes repülni, ez pedig nagyon nehezíti a pontos célzást.

Az oroszok számára az is gondot jelent, hogy rengeteg lőszernek már lejárt a szavatossága.

A robbanó vegyületekben ugyanis olyan lassú kémiai folyamatok zajlanak le, amelyek egy bizonyos idő elteltével instabillá tehetik az anyagot. Márpedig a Royal United Services Institute (RUSI) brit elemzőközpont márciusi jelentéséből az derült ki, hogy az orosz hadseregnek legalább hárommilliónyi, kétes minőségű tüzérségi lőszere van.

Az orosz hadsereg által Ukrajnában használt, észak-koreai, 152 mm-es tüzérségi lőszer. Sok panasz van a minőségre. Forrás: ukranain news

Az ISW azt is megemlíti: számos nyugati szakértő kétségbe vonja, hogy még ezzel a felfokozott tempóval is az orosz hadiipar képes lenne elegendő lőszerrel ellátni az Ukrajnában harcoló alakulatokat. Így Moszkva továbbra is kénytelen külföldről beszerezni a muníció egy jelentős részét. A washingtoni kutatóintézet szerint ezt a vélekedést erősíti az ukrán titkosszolgálat helyettes vezetőjének márciusi jelentése, amelyben az áll, hogy az oroszok másfél millió darab, 152 mm-es tüzérségi lőszer vettek Észak-Koreától. Ám ennek a mennyiségnek legalább a fele működésképtelennek bizonyult és a többit is csak úgy lehetett használni, ha előzőleg alaposan bevizsgálták, illetve átalakították – idézte Vagyim Szkibickij vezérőrnagyot az amerikai kutató intézet.