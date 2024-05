Német belügyminiszter: június elsejétől lezárom a határokat

"Június elsejétől teljen egészében lezárom a határokat" – jelentette ki a német belügyminiszter, hozzátéve, hogy az intézkedés érinti a nyugati határokat is. Nancy Faese jelezte azt is, hogy a lengyel, a cseh, az ausztriai és a svájci határokon már szórványos ellenőrzéseket vezettek be. A belügyi tárca vezetője utalt arra, hogy az intézkedés célja az erőszakos bűnözők esetleges bejutásának megakadályozása, a rendkívül szigorú határellenőrzés ugyanakkor az Eb-re látogató külföldiek védelmét is szolgálja.

Hasonló szigorú határellenőrzésre volt példa korábban is, így a 2006-o labdarúgó-világbajnokság idején is. Az ARD-nek nyilatkozó miniszter a "zárlattal" kapcsolatban részleteket nem közölt. A rendőrszakszervezet elnöke korábban ugyanakkor arról beszélt, hogy az illegális belépés ellen a rendkívül szigorú ellenőrzések mellett többi között drónokkal is védekeznek.

A minisztert kérdezték arról is, hogy a hatóságok mit tesznek az olyan esetleges szurkolói randalírozások megakadályozására, mint amilyen a hét végén a berlini Olimpiai Stadionban a Német Kupa döntőjében történt, amikor Bayer Leverkusen–Kaiserslautern mérkőzést gyakran különböző pirotechnikai eszközökkel zavarták. Nancy Faeser szerint az Eb-n ez nem ismétlődhet meg, mert – mint érvelt – a biztonsági intézkedések az jóval szigorúbbak lesznek, ráadásul a szervező UEFA is szigorú követelményeket támaszt.

Faeser utalt arra is, hogy a biztonsági intézkedéseket illetően szoros az együttműködés a szövetségi és a tartományi hatóságok között, és szerinte nem jelent biztonsági kockázatot, hogy a június 14. és július 14. között az Eb tíz helyszínen zajlik.

Korábbi beszámolók szerint a mérkőzéseknek otthont adó stadionokban a beléptetés két szakaszban zajlik. Először a külső biztonsági gyűrű bejáratánál a mobiltelefonon bemutatható elektronikus jegyet ellenőrzi a biztonsági személyzet, valamint átkutatja a szurkolók ruházatát. A következő, belső biztonsági gyűrűnél forgókapuknál ellenőrzik újfent a belépőt.

A parkolást szigorúan korlátozzák majd, a stadionok közvetlen környezetében semmilyen gépjármű nem állhat, a kijelölt biztonsági zónákon belülre pedig csak az érvényes jogosultsággal rendelkezők hajthatnak be. Az autóval érkező szurkolóknak az arénáktól távol kell majd parkolniuk, és tömegközlekedéssel juthatnak el a mérkőzések helyszíneire.