Nem kis veszteség, lelőhettek egy amerikai szuperdrónt

Az Egyesült Államok 2023 novemberében kezdett katonai műveletet Jemen térségében: az ország jelentős részét uraló húszikat támadják, mivel az iránbarát milícia a Vörös-tenger hajózási forgalmát kezdte el lőni - írja a Portfolio.

A húszi lázadók viszont amellett, hogy folyamatosan próbálják kilőni az amerikai hadihajójukat, a légvédelmük is aktív. Így érkeztek hajnalban jelentések arról, hogy lelőttek egy MQ-9 Reaper katonai drónt a jemeni légtérben. Mint írják, ez valószínűleg már a negyedik elvesztett ilyen eszköz a katonai művelet kezdete óta.

Hozzáteszik, nem kis veszteség egy ilyen robotrepülő elvesztése, ugyanis ez a világ legdrágábbja: egy légi eszköz 30 millió dollárba, vagyis körülbelül 10 milliárd forintba kerül.

