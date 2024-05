Ítéletidő sújtja Texast, többen meghaltak – videó

John Whitmire, Houston polgármestere elmondta, hogy a mentőszolgálatok megszakítás nélkül dolgoznak, de arra kérte a lakosságot, hogy hacsak nem elengedhetetlenül szükséges, ne hagyják el otthonukat, ne menjenek munkába se, mivel sok út járhatatlanná vált. Hozzátette: legkevesebb négy halálos áldozata van a viharos időjárásnak. Két ember halálát fák kidőlése okozta, egy személy pedig akkor halt meg, amikor az erős szél ledöntött egy darut.

??? The strong storm that hit Houston, Texas, has demolished the side of the famous "Conejo Malo" club in the city's downtown.



Hundreds of structures have been damaged by the storm

Hundreds of structures have been damaged by the storm