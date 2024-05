Tombol az orosz offenziva Kelet-Ukrajnában

Szavai szerint a megszállók fokozták az ágyúzásokat északi irányból, és főként Vovcsanszk városát lövik. "Az ukrán fegyveres erők magabiztosan tartják állásaikat és egyetlen métert sem veszítettek. Az ellenséges csapatok nem jelentenek veszélyt a megye székhelyére, Harkivra" - tette hozzá a kormányzó. Később közölte, hogy a régiónak az orosz határhoz közeli részét az orosz hadsereg erőteljesen ágyúzza, eddig egy civil halálos áldozatról és két sérültről érkezett jelentés. Az ukrán védelmi minisztérium közölte, hogy tartalékegységeket irányított a térségbe.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Zuzana Caputová szlovák államfővel tartott kijevi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy

Hozzátette, hogy heves tüzérségi csata zajlik a térségben. Nem zárta ki, hogy Oroszország további erőket csoportosít át ebbe az irányba.

A katonai műveletek interaktív térképét közreadó, Deep State projekt Telegram-csatornáján azt írta, hogy az orosz erők elektronikus hadviselési rendszereket és drónokat is aktívan vetnek be a térségben, az államhatár mentén számos településre próbálnak benyomulni.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál nem megnevezett ukrán katonai forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az oroszok megszálltak négy harkivi falut az orosz határ mentén - Sztrilecse, Kraszne, Pilna és Boriszivka településeket -, és Vovcsanszk felé nyomulnak.

Mikola Olescsuk, az ukrán légierő parancsnoka bejelentette, hogy

annak fő modulját már tesztelik és működésre készítik fel ukrán szakemberek. Légierőnél hozzáfűzték, hogy nem egy egyszerű szimulátorról van szó, hanem egy teljes értékű repülési szimulátorral valódi F-16-os pilótafülkével.

Czechia has handed over the first F-16 fighter simulator to Ukraine, - AFU Air Force Commander Oleshchuk has said



The main module of the simulator is already being tested and prepared for operation by Ukrainian specialists.



The Standard reported that the first F-16s will appear… pic.twitter.com/gSMAsZy7t5