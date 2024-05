Ez is egy szerény parádé volt - Moszkvában díszszemlével ünnepelték a Győzelem Napját

A díszmenet élén az ukrajnai háborút megjárt katonák meneteltek. Külön alakulatba szervezték azokat, akik az úgynevezett különleges katonai művelet alatt kiérdemelték a legnagyobb elismerést és megkapták az Oroszország Hőse címet. Ők vitték azoknak a második világháborús szovjet alakulatoknak a zászlóit, amelyek egykor a náci uralom alól szabadították fel az ukrán városokat: Donyecket, Zaporizsjét, Nyikolajevet és Odesszát.

Az ukrajnai különleges katonai műveletekben a legmagasabb kitüntetést, az Oroszország Hőse címet kiérdemelt katonák külön egységben vonultak fel. Forrás: X / Lord Bebo

A Vörös téren díszelegtek a hadsereg, a légierő és a flotta válogatott egységei, valamint az orosz gárda (Roszgvargyija) és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) alakulatai. A katonák olyan átszellemülten parádéztak, hogy közülük valaki még a cipőjét is elvesztette.

Who lost the boot in Moscow ? Putin ? pic.twitter.com/CGVpYiI7u6 — Slava ?? (@Heroiam_Slava) May 9, 2024

A szállingózó hóesés és a nulla fok körüli hideg dacára a nők szoknyában verték a vigyázzmenetet. Szinte mindannyian szélesen mosolyogtak, amikor elhaladtak a dísztribünön ülő Vlagyimir Putyin elnök előtt.

?The most beautiful part of the parade of the Victory Day.



Girls in skirts walk along Red Square at zero degrees. pic.twitter.com/OUyCxYG5Y0 — ??Russia is not Enemy (@RussiaIsntEnemy) May 9, 2024

A gyalogosan felvonuló katonák után - szokás szerint - az orosz haditechnika bemutatója következett. Azonban akárcsak tavaly, az idén is meglehetősen visszafogott volt a fegyverzet bemutatása. Például harckocsit csak egyet lehetett látni. Az is a menet élén haladó, második világháborús T-34-es volt. Utána már csak kerekes harcjárművek illetve különféle páncélautók jelentek meg. A nehéz fegyverzetet pedig csak rakéták képviselték. Előbb néhány 9K720 Iszkander rövid hatótávolságú harcászati rakéta vonult végig a Vörös téren, majd utánuk a stratégiai csapásmérő erők pár darab Jarsz földrészközi rakétája következett.

?? CAN HIT TARGET ANYWHERE IN THE WORLD - Big guns take center stage at Victory Day parade as Russian mammoth Yars intercontinental ballistic missile rolls down Moscow for whole world to see, showcasing power of Moscow's nuclear deterrence. pic.twitter.com/qm2FkegVOz — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) May 9, 2024

Ezekkel az atomrobbanófejjel is felszerelhető rakétákkal aztán véget is ért a fegyverzet bemutatója. Illetve csak a földön, mert a tér fölött, a levegőben megjelent az Orosz Lovagok és a Fecskék elnevezésű műrepülő csapat közös köteléke. A Szu-27-s és MiG-29 vadászgépek szoros alakzatban húztak el a nézők feje felett. Őket vonalban repülve, hat Szu-25-ös csapásmérő gép követte, piros, kék, fehér orosz nemzeti színű füstcsíkokat húzva az orosz főváros egére.

?? "Russian Knights" and "Swifts" as well as Su-25's participating in the Victory Day Parade. pic.twitter.com/fJqGjTSIUC — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 9, 2024

Az idei ünnepség különlegessége ellenben csak nehezen volt észrevehető. A Vörös térre való bekanyarodásig a harcjárműveket és a rakétahordozókat olyan katonák kísérték, akiknél drónelhárító fegyver volt. Ebből az eszközből nagy energiájú, elektromágneses hullámokat lehet a támadó robotok felé sugározni, ezzel megzavarva a vezérlésüket.

Russian soldiers are openly patrolling the (admittedly small) Victory Day Parade column with handheld drone jammers, presumably guarding against a potential Ukrainian UAV attack. pic.twitter.com/8VWsAj6MTc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 9, 2024

A drónelhárító puska néhány példányát már az ukrajnai frontokon is látni lehetett. Állítólag olyan nagy energiával képes sugározni, hogy akár a több kilométer távolságban repülő drónok ellen is hatásos lehet.