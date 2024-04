Kaiser Ferenc: már minden hetvenedik gázai halott, és még most jöhet a totális támadás

Ismét izraeli légitámadás érte vasárnapra virradóra a Gázai övezet déli részén lévő Rafah városát, 13-an meghaltak, köztük kilenc gyerek. A háború előtt mintegy 2,3 milliós Gázai övezet lakosságának több mint fele él jelenleg az egyiptomi határhoz közeli városban és a környékén, nagy részük menekült. Izrael szerint a Gázai övezetet kormányzó Hamásznak jelenleg is több zászlóalja és parancsnoka bujkál a városban, amely ellen gyakorlatilag naponta intéznek légitámadást.

Újabb összecsapásokat jelentettek Ciszjordániából is, ahol az izraeli hadsereg közlése szerint két palesztin támadt a katonákra. A WAFA palesztin hírügynökség szerint az incidens a Hebron melletti Bejt Ejnún településnél történt, a tűzharcban mindkét palesztin életét vesztette.

Az újabb csapás után Kaiser Ferenc úgy nyilatkozott az InfoRádióban, hogy ezeknek az izraeli csapásoknak törvényszerűen mindig vannak polgári áldozatai is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense elmondta, a Hamász harcosainak döntő többsége, aki még életben van, ott rejtőzködik több mint egymillió ember között, akik egy legfeljebb 60 négyzetkilométeren zsúfolódtak össze.

"Izrael nem tud, esetenként nem is akar különbséget tenni terroristák és civilek között. Ha egy szigorúan katonai célpontra is mérnek csapást, akkor is nagyon nehéz annyira pontosan lőni, annyira kis hatóerejű, robbanóerő fegyverrel lőni, hogy ne okozzon polgári áldozatokat. Annál is nehezebb, mert maga a Hamász tudatosan élő pajzsként használja a palesztin civileket" – hangsúlyozta a biztonság- és védelempolitikai szakértő.

Arra is emlékeztetett, hogy eredetileg a Gázai övezet lakosságát 2,2-2,3 millió fő közé becsülték, és

mostanra ebből minden hetedik ember halott, másfél százalékos a halálozási arány október 7. óta, amikor a Hamász terrorakciója nyomán megindul az izraeli ellencsapás.

Kaiser Ferenc arra is figyelmeztetett, ha elindulnak az izraeli csapatok Gázába, és elkezdik egyesével átkutatni a házakat, hogy megtalálják a Hamász harcosait, az óhatatlanul további tízezres, de akár százezres polgári áldozatokkal is járhat. Ezzel együtt pedig fokozódni fog az éhínség is, noha a beszámolók szerint borzasztó állapotok vannak már most is, de a katonai hadművelet idején az egyiptomi oldalról nem nagyon tudnak majd belépni azok a kamionok, amelyek a szükségesnél jóval kevesebb mennyiségben, de mégis valamennyi élelmiszert meg ivóvizet be tudtak juttatni a Gázai övezetbe.

Kaiser Ferenc úgy véli, Izraelnek a nemzetközi megítélése tovább zuhan majd, hiszen a nemzetközi média lesz tele a sokkoló képekkel. "Nincs hova visszavonulni a gázai embereknek. Egyiptom nem engedi be a palesztinokat, annál is inkább, mert már amúgy is van közel 9 millió menekült az országban, és a kairói vezetés pontosan tudja, hogy ha most beengedi a palesztinokat, akkor soha többet nem tudja őket visszaküldeni" – mondta az NKE docense.

Izrael és a Hamáz közötti tárgyalások kulcsa lehet az izraeli túszok kérdése. A biztonságpolitikai szekértő szerint

a Hamásznak elemi érdeke lenne, hogy legalább valamennyi túszt meg tudjon tartani ütőkártyaként,

mert ha kiderül, hogy már az összes túsz meghalt, akkor semmi nem fogja korlátozni az izraeli haderőt abban, hogy még komolyabb támadásokat indítson akár Rafah, akár a Gázai övezet egésze, vagy egyébként ciszjordániai arab települések ellen.

Felidézte, hogy egyes becslések szerint abból a 133 emberből, akit elraboltak október 7-én, és még nem tudják biztosan a sorsát – nem igazolták a halálát, és nem is vett részt a fogolycserében – a döntő többség már valószínűleg nem él, a legutóbbi, sokak által vitatott információk szerint jó, ha negyvenen élhetnek még közülük.

"A Hamász sem tudja, hogy hány túsza van még, mert akkora a káosz. Ráadásul abban érdekelt, hogy mindenki azt higgye, de főleg Izrael, hogy a túszok jelentős része még életben van, hiszen ezzel lehet Izraelt tárgyalásra, fogolycserére bírni, egyáltalán arra, hogy mérsékelje egy kicsit a támadása intenzitását" – mondta Kaiser Ferenc.