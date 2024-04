Különleges orosz trófeát ejtett Ukrajna – képek, videó

A sajtóközlemény szerint az ellenséges repülőgépet Ukrajnától körülbelül 300 kilométeres távolságban lőtték le ugyanazzal az eszközzel, amely korábban az orosz A-50-es nagy hatótávolságú radarérzékelő és irányító repülőgépet. Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzáfűzte, hogy ez egyes források szerint az SZ-200-as nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer, amelyet az ukrán katonai hírszerzés szakemberei módosítottak.

A hírszerzés közölte, hogy miután a bombázót találat érte, még Sztavropol környékére tudott repülni, ahol végül lezuhant. Kiemelték, hogy első alkalommal sikerült orosz stratégiai bombázót megsemmisíteni a levegőben a háború kezdete óta. „Minden Ukrajna ellen elkövetett háborús bűnért méltányos megtorlás jár” – szögezte le a hírszerzés.

Further images of the $290 million Tu-22M3 bomber, which came down in the Stavropol Territory.



Whilst the Russian Ministry of Defense, claims "technical problems", there are reports the Tu-22M3 was shot down by the ?? S-200 anti-aircraft missile complex



