Orosz katonák érkeztek a katonai junta uralta Nigerbe

A Reuters híradása szerint az RTN csütörtöki adása felvételt közölt egy katonai repülőgépről, amelyből felszereléseket pakolnak ki, miközben egyenruhás emberek állnak a gép mellett - írja a Portfolio.

Egy egyenruhát viselő férfi, aki az RTN szerint az egyik kiképző, az mondta: "Azért vagyunk itt, hogy kiképezzük a nigeri hadsereget, és hogy fejlesszük a katonai együttműködést Oroszország és Niger között".

Az állami televízió szerint az orosz fél azt is megígérte, hogy légvédelmi rendszert telepít Nigerbe.

Vlagyimir Putyin március végén egyeztetett telefonon a nigeri junta vezetőjével, Abdourahamane Tianival, akivel megállapodtak a biztonsági együttműködés erősítésében. Niger nem sokkal korábban, március 17-én mondta fel az Egyesült Államokkal kötött katonai megállapodást - írják.

Hasonlóan a Száhel-övezet más országaihoz, például Malihoz és Burkina Fasóhoz, a Nigerben puccsal hatalomra jutott junta is egyre szorosabbra fűzi viszonyát a térségben mind aktívabbá váló Oroszországgal. A lap megjegyzi, a katonai puccsok óta romlott a helyzet a Száhel-övezetben, ahol az országok reménytelen küzdelmet folytatnak az iszlamista terrorcsoportokkal. 2023-ban a halálos áldozatok száma 38 százalékkal növekedett a megelőző évhez viszonyítva.

???? | #Niger: Russian forces arrive in the African country of Niger on board Ilyushin Il-76 transport planes (one of the borts visible is RF-78795).



Following a military coup in 2023, Niger's new junta tightened ties with Russia. French troops withdrew from the country by the… pic.twitter.com/taWmC49G0I