Oroszországi gátszakadás: nem vették figyelembe a korábbi árvizeket - már az ima sem segített - videó

Az Urál-hegységből a Kaszpi-tengerbe tartó Urál-folyó szintje pénteken pár óra alatt több métert emelkedett, és átszakította az Orszknál épített gátat. A létesítményt legfeljebb 5,5 méteres vízszint megtartására építették, az Urál-folyó a hegyekben elolvadt víz érkezése miatt viszont 9,6 méteresre duzzadt fel.

"Ilyen árvíz az Urálban utoljára körülbelül száz évvel ezelőtt volt. Mindenki elfelejtette, hogy ilyen magas is lehet a vízállás ott. Ezért a gátakat nem ilyen mértékű vízszintemelkedésre tervezték. Amikor ez a helyzet bekövetkezett, nem tudtak mit tenni - a víz túlcsordult a gátakon, és mindent elöntött, amit csak lehetett" - mondta Zemcov a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva.

Úgy vélekedett, az idei árvíz az Urálban amiatt történt, hogy a területen nagy mennyiségű hó esett, és tavasszal erős felmelegedés volt. Ezért a hó gyorsan elolvadt, és a folyó kilépett medréből. A szakértő megjegyezte, hogy a globális felmelegedés miatt az ilyen természeti csapások gyakrabban fordulhatnak elő, többek között az Urálban is.

Russian Telegram channels report that after the third dam break in the Russian city of Orsk, water reached the city bus station, near the large confectionery factory of Orsk Dairy Products and fire station No.16. It is reported that: ▪️ Overnight the water flooded the… https://t.co/NcnxqVRo1Q pic.twitter.com/nxpK4vpIPC

Az Orenburgi terület második legnagyobb városában, Orszkban április 6-án éjjel szakadt át a gát. A víz a területen 12 800 házat és 14 900 telket öntött el. 7700 embert, köztük 1707 gyereket menekítettek ki - számolt be a regionális kormány sajtószolgálata.

Az árvízhelyzet Orszkban a legsúlyosabb, ahol 6793 lakóház áll vízben, és 2616 embert evakuáltak. A régióban szövetségi színtű rendkívüli állapotot hirdettek. Az árvíz tetőzése az Urál-folyó partján fekvő Orenburgban szerdán várható.

Az ima sem segített

Az X-en megjelent videó szerint Orszk lakói már napokkal a gátszakadás előtt észrevették, hogy a töltés oldalából szivárog a víz. Egy papot hívtak, aki helyszíni misézéssel próbálta elejét venni a katasztrófának.

There was an attempt to fix the dam in Russian Orsk before it broke through with the help of a priest - Russian Telegram channels.



When Orsk residents noticed water seeping through the dam several days before the accident, they invited a priest to hold a prayer service in the… https://t.co/vBp4aKiYWc pic.twitter.com/Ivex2jfj7e