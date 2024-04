Hálos áldozata is van az oroszországi hídkatasztrófának - videó

Összeomlott a Vjazma városában lévő Paninszki híd és a katasztrófában legalább öten megsérültek, egyikük, egy nő, meg is halt. Ő egy személyautót vezetett, ami éppen akkor haladt át a hídon, amikor az váratlanul leszakadt - idézte a TASZSZ orosz hírügynökség a Rendkívüli Helyzetek Minisztériumát.

Úgy tudni, hogy Vjazmában felfüggesztették a vasúti közlekedést, mert a híd alatt futó sínek is megrongálódtak. Az eset miatt büntetőeljárás indult – közölte az orosz Regionális Nyomozó Bizottság Igazgatósága.

Az interneten megjelent értesülések szerint a híd délután 4 órakor omlott össze. Éppen egy személykocsi és egy teherautó haladt át, amikor a katasztrófa bekövetkezett. Utóbbi vezetője súlyosan megsérült - jelentette az RBC Russia hírportál.

Egy másik orosz weboldal, a Glavnaja Tyema pedig azt közölte, hogy a helyiek szerint a híd elég rozoga állapotban volt már. A Moszkovszkaja Zsileznaja Daroga Telegramm bejegyzésében arról ír: a hatóságok több vonatot is a helyszínre irányítottak, hogy segítsék a romok eltakarítását.

Az X-en publikáló NEXTA úgy tudja, hogy a híd a Moszkva és Minszk közötti vasútvonal felett ívelt át és a katasztrófa ezért komoly fennakadásokat okozhat az Oroszország és Belarusz közötti vasúti forgalomban.

