Egészen különleges trófeát szereztek az ukrán páncélvadászok

A Ladoga fantázia nevű járművet még a Szovjetunióban tervezték. Egy T-80-as harckocsi alvázára épült és hivatalosan erősen védett, mozgó vezetési pontnak nevezték. Valójában az volt a feladata, hogy egy atomháború esetén a kommunista birodalom politikai és katonai vezetőit szállítsa, akár sugárfertőzött területeken keresztül is.

Ennek megfelelően a belseje – a harcjárművekhez képest – rendkívüli kényelmet nyújtott. Bőrfotel és tévékészülék is volt a magas rangú utasok számra. Bár kérdés, hogy ezt a luxust mennyire tudták volna élvezni annak tudatában, hogy körülöttük a világ nukleáris sivataggá változott.

Mindenesetre a nukleáris, vegyi és biológiai harcanyagokkal szemben tökéletesen szigetelt belső térben hat VIP-utasnak volt hely. A Ladoga egyik példányát használták a csernobili atomkatasztrófa idején: ebből szemrevételezték a mentés irányítói a felrobbant erőmű romjait.

Egy 1100 lőerős, GTU-1000TF gázturbina mozgatta, akárcsak az eredeti T-80-as tankot. Bár ez az erőforrás később annyira megbízhatatlannak bizonyult, hogy a harckocsikat ki is vonták a hadrendből, illetve egy részüket átépítették dízelmotorosra. Mindenesetre a Ladoga a gázturbinás meghajtással akár 70 km/órás sebességre is képes volt, noha a hajtómű nagy fogyasztása miatt legfeljebb csak 350 kilométert tudott megtenni egy tankolással, ezért a farpáncélra még felszereltek két hatalmas méretű pót-üzemanyagtartályt is.

Az X-en most megjelent videó egy ilyen, felettébb különleges jármű megsemmisítését mutatja. Egy ukrán drón készítette a felvételt, nem sokkal az előtt, hogy becsapódott a páncélosba.

