Elképesztő hőstettet hajtott végre egy kamasz a moszkvai terrortámadás idején - videó

Az interneten jelent meg az videó, amin egy 15 éves fiú meséli el, hogy mentette meg több száz ember életét a péntek esti terrortámadás idején. Az Iszlam keresztnevű srác azt mesélte, hogy amint meglátta, hogy emberek rohannak a lépcső és a lift felé rögtön rájött, hogy valami nagy baj történhetett. Ezért kiabálni kezdett a koncertterem előcsarnokában álló embereknek, hogy lövöldözés van, mindenki fusson a kiállító csarnok irányába.

"Mindenkinek segítettem, mutattam merre meneküljön" - nyilatkozta a fiú. "Utolsóként hagytam el az előcsarnokot, mindenkit kitereltem onnan" - folytatta.

Ezen a videón azt látni, ahogy a 15 éves Iszlam mutatja a menekülés irányát az előcsarnokban várakozóknak.

This 15yo kid, whose name is Islam, worked on weekends helping at the Moscow Crocus concert hall coat check. During the #MoscowTerrorAttack he saved dozens of not 100s of people by directing evacuation via an employee exit to the expo center next door. All on his own. #Ukraine pic.twitter.com/o0MsCUQJ2c