Szijjártó Péter: a visegrádi négyek érdeke, hogy fennmaradjon az együttműködés

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a visegrádi államok (V4) külügyminiszteri találkozóját követő közös sajtóértekezleten azt hangsúlyozta, hogy Magyarországnak nemzeti érdeke a közép-európai együttműködés megőrzése.

"Az utóbbi évtizedekben számos kísérlet volt kívülről ezen együttműködés megtörésére, máig nyomás tapasztalható, de mindettől és attól is függetlenül, hogy mi talán más megközelítést képviselünk abban a kérdésben, hogy miként kellene békét teremteni Ukrajnában, a V4 most is működik, s közös érdek és szándék is ennek a fenntartása" - jelentette ki.

"Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy Magyarországnak nemzeti, gazdasági és politikai érdeke a V4-es együttműködés" - tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a négy közép-európai állam együttműködése hatékonynak bizonyult eddig a résztvevők szuverenitásának megóvása szempontjából, az európai uniós föderalista szándékok leküzdésében, és a kooperáció a jövőben is lényeges marad.

Szavai szerint ez az együttműködés a tömeges illegális migrációval szembeni fellépés terén is rendkívül fontos, ugyanis Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia továbbra is ragaszkodik ahhoz a jogához, hogy maga határozza meg, kiket enged be a határain, kikkel kíván együtt élni és kikkel nem.

Kiemelte, hogy a visegrádi országok a nemzeti energiamix összeállításának kérdésében sem hajlandóak feladni a szuverenitásukat, együtt lépnek fel az atomenergiával szembeni negatív diszkrimináció ellen. Rámutatott, hogy a V4-ek szerint az adópolitikának is nemzeti hatáskörben kell maradnia. Arra is kitért, hogy a résztvevők ezután is ki fognak állni a hazai gazdák érdekei mellett az EU-ban.

"A visegrádi együttműködés nélkül nem lehettünk volna ilyen sikeresek ezekben a kérdésekben, s a visegrádi együttműködés nélkül nem lehetnénk ilyen sikeresek a jövőben sem" - közölte. A miniszter arról is beszámolt, hogy Magyarországnak napjainkban Szlovákia a második, Lengyelország a harmadik, Csehország pedig a hatodik legfőbb kereskedelmi partnere, az összesített forgalom értéke mára eléri a 46 milliárd eurót, így hazánknak már csak ezért is érdeke, hogy a másik három ország is jól teljesítsen.

Ennek érdekében pedig össze kell hangolni a taktikát a fontos európai uniós ügyekben, amire a magyar kormány továbbra is készen áll - mondta.

Szijjártó Péter újságírói kérdésekre válaszolva megerősítette, hogy hazánk ezután sem fog fegyvereket szállítani Ukrajnába, nem vesz részt semmifajta ilyen közös fellépésben, azonban eközben a valaha volt legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre a szomszéd országban pusztító háborúval kapcsolatban.

Ezzel összefüggésben nagyon veszélyesnek nevezte az európai katonák esetleges Ukrajnába küldéséről szóló nyilatkozatokat. Az orosz kollégáival folytatott találkozóit érő bírálatokra reagálva leszögezte, hogy a diplomáciának az is feladata, hogy az egymással nem mindenben egyetértő felek is tárgyaljanak egymással, mivel az nem nagy teljesítmény, ha az ember csak olyanokkal áll szóba, akikkel mindenben azonos állásponton van, ráadásul a párbeszéd csatornáinak ellehetetlenülésével a világ a békének még a reményét is feladná.

Kifejtette, hogy az EU-s szankciók által nem érintett területeken Magyarország fejleszteni kívánja az együttműködését Oroszországgal, ahogy azt számos más ország is teszi, csak vannak, akik titokban. Szavai szerint utóbbi alátámasztásához csak meg kell vizsgálni a friss földgáz-, kőolaj- és uránszállítási statisztikákat.