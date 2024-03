Boris Pistorius: Németország 10 ezer tüzérségi gránátot és páncélozott járműveket küld Ukrajnába

A Der Spiegel német lap szerint a védelmi miniszter közölte, hogy a berlini kormány összesen 500 millió eurónyi katonai segélyt küld Kijevnek. Ebben lesz 10 ezer darab 155 mm-es tüzérségi gránát, amelyet közvetlenül a német hadsereg tartalékából adnak át. A segély része további 180 ezer ugyanilyen lőszer, aminek a beszerzését a cseh kormány intézi, valamint egy újabb, 100 ezres gránátrendelés.

Az így összesen 290 ezer nagy kaliberű lőszer mellett Németország 100 páncélozott csapatszállítót és 100 teherjárművet is küld még Ukrajnába. A most bejelentett segéllyel együtt Ukrajna az idén már 7 milliárd eurónyi katonai támogatásban részesült.

A ramsteini bázison tartott értekezleten részt vett az amerikai védelmi miniszter is. Lloyd Austin azt hangoztatta: az Egyesült Államok nem fogja engedni, hogy Ukrajnát legyőzzék. "Tudjuk, hogy az ukrán hadsereg rendkívül nehéz körülmények között harcol és sajnos civilek esnek áldozatul az orosz dróntámadásoknak" – mondta.

