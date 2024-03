Szergej Sojgu vasárnap tett látogatást a fekete-tengeri flotta legnagyobb bázisán, Szevasztopolban. A védelmi miniszter a helyszíni személt követően több, fontos intézkedést is hozott - számolt be a washingtoni Institute fo the Study of War (ISW). Sojgu egyebek mellett elrendelte, hogy a hajók legénysége gyakorolja a drónok elleni védekezést. Kijelentette: minden tengerésznek készen kell állnia arra, hogy megvédje a hajóját a támadó ukrán robotoktól. Ezért arra is utasítást adott , hogy nagy kaliberű ágyúkkal és géppuskákkal erősítsék meg a a haditengerészet általa meg nem nevezett egységeit.

A látogatás idején Szergej Sojgu meghallgatta a flotta helyzetéről tartott beszámolót, amit Szergej Pincsuk altengernagy tartott. Úgy tudni őt nevezték ki a fekete-tengeri haderő parancsnokává, miután elődjét, Viktor Szokolov tengernagyot állítólag menesztették. Az admirális eltávolításának hírét azonban az ISW - független forrásokból - nem tudta megerősíteni. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy a minisztert nem a flotta első embere, hanem az ő egyik beosztottja tájékoztatta.

Viktor Szkolovval kapcsolatban korábban már több kritika is elhangzott Moszkvában. A központi vezetés elsősorban azt rótta a tengernagy szemére, hogy a flotta súlyos veszteségeket szenvedett egy olyan országtól, amelynek valójában nincs is komoly hadihajója. Ugyanakkor tavaly szeptember 22-én egy ukrán dróncsapás lerombolta még a fekete-tengeri orosz flotta főhadiszállását is Szevasztopolban. A támadásban legalább kilenc magas rangú tengerész tiszt meghalt és tizenhat súlyosan megsebesült.

Akkor az a hír járta, hogy az áldozatok között van a főparancsnok, Viktor Szokolov tengernagy is. Ezt Moszkvában hevesen cáfolták és egy videót tettek közzé, amelyen a tengernagy volt látható, bár a felvételről nem lehetett megállapítani, hogy mikor és hol készülhetett.

Az ISW az Ukrán Fegyveres Erők Stratégiai Kommunikációs Központjára hivatkozva arról is beszámolt, hogy a háború kezdete óta már 24 hadihajót és egy szárazdokkban álló tengeralattjárót tette harcképtelenné. Ezzel az orosz hadihajók harmadát érte végzetes dróncsapás. Az oroszok kétségtelenül legfájóbb vesztesége a fekete-tengeri flotta zászlóshajójának, a Moszkva rakétás cirkálónak az elsüllyesztése volt. De az ukrán dróntámadások következtében olyan sok partraszállást támogató hajót is vesztettek, hogy az orosz hadvezetés kénytelen volt lemondani az Odessza elleni tengeri invázió tervéről.

OTD, one year ago, the Russian Slava-class cruiser "Moskva", the flagship of the Russian Black Sea Fleet, was hit by two Ukrainian Neptun missiles. The extensive damage of the ship caused her sinking one day later.



The sinking of the Moskva eventually led to a total withdrawal… pic.twitter.com/sPd7CmBlKm — (((Tendar))) (@Tendar) April 13, 2023

Az amerikai kutatók szerint Szergej Sojgu mostani intézkedései arra utalnak, hogy a miniszter egyrészt igyekszik elhárítani magáról a kudarcok miatti felelősséget. Másrészt valószínűleg arra törekszik, hogy ha sikerülne megszilárdítani a flotta helyzetét, akkor azt a saját érdemének tulajdoníthassa. Az ISW mindenesetre az oroszok súlyos tekintélyvesztésének tartja, hogy a hadiflottájuk lényegében már kiszorult a megszállt Krím-félszigetről és több száz kilométerrel keletebbre, a Fekete-tenger túlsó partján lévő, kisebb támaszpontokon kénytelen meghúzni magát.