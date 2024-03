Szavazóhelyi incidensek tarkították az orosz elnökválasztás első napját - videók

Március 15-én kezdődött a háromnapos elnökválasztás Oroszországban, hat évre választják meg az ország legfontosabb közjogi méltóságát. A referendum egyetlen esélyese Vlagyimir Putyin jelenlegi orosz elnök, rajta kívül még három jelöltre lehet szavazni. Az ellenzék egy utolsó akcióval készül elvileg vasárnapra, de kérdéses, mi lesz a "Délben Putyin ellen" megmozdulásból, lévén a hatóságok komoly retorziókat helyeztek kilátásba annak résztvevőivel szemben (erről itt írtunk).

Oroszországban több mint 94 ezer szavazóhelyiség volt nyitva, helyi idő szerint reggel nyolctól este nyolcig lehetett szavazni. Oroszok milliói adták le voksukat az ország 11 időzónájában, Központi Választási Bizottság (CIK) az első napon 35,4 százalékos részvételi arányt jelentett.

Péntek este azután egymás után jelentek meg olyan beszámolók, amelyek szerint több helyszínen is megzavarták a választás rendjét.

A Reuters összefoglalója szerint például

In Russia, ballot boxes are being set on fire en masse, doused with paint and brilliant green, and the "electoral process" is being spoiled in various ways



Such cases have already been recorded in small towns, as well as in Moscow and St. Petersburg.



LMFAO ?