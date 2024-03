Hullanak Ukrajnában az Abrams tankok, már közel a tizedük elveszett - videón a legutóbbi találat

Körülbelül egy hete megjelentek az első felvételek arról, hogy az ukránok a frontvonalra küldték az első amerikai M1A1SA Abrams harckocsikat, pár napon belül már a harmadik videó jelenik meg arról, hogy az orosz erők semlegesítenek egy ilyen járművet - írja a Portfolio. Ezúttal valószínűleg egy Kornyet páncéltörő rakéta végzett a tankkal.

Az USA összesen 31 darab M1A1 Abrams harckocsit küldött az ukrán erőknek, ami a harcjármű egy régebbi típusa.

A harmadik kilőtt tankkal az ukrán Abrams-veszteség már közel 10 százalékos.

The footage was geolocated (48.195869, 37.662013) and married with the below photo, confirming the hit. pic.twitter.com/jjxt6HakTu