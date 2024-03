Csodát vár Szentpétervár kormányzója

Az X-en posztoló Nexta adta hírül, hogy az orosz nagyváros vezetője különös lépésre szánta el magát. Alekszendr Dmitrijevics Beglov megelégelte, hogy az ukrán drónok már Szentpétervárt is támadják.

Azért, hogy távol tartsa az ellenséges robotokat, a kormányzó egy pópa és egy szent ikon társaságában autózgat város szerte. Beglov kormányzó biztosra veszi, hogy a hit erejével sikerül megvédeni a várost, valamint annak polgárait.

St. Petersburg Governor Beglov has taken drastic measures to protect the city from drone attacks



In his opinion, if you drive around the city with a priest and an icon, the drones will no longer reach the city. pic.twitter.com/8LFIPEfT3S