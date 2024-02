Újabb, értékes orosz hadihajót süllyesztettek el az ukránok - videó

A csütörtökre virradó éjjel végrehajtott támadásról videó is készült. Ezen az látható, amint egy ukrán tengeri drón nagy sebességgel megközelíti, majd vélhetően bele is csapódik az Ivanovec nevű orosz hadihajóba. A Tarantul osztályú rakétás korvett a hírek szerint több találatot is kapott és olyan súlyosan megrongálódott, hogy végül elsüllyedt.

A legénység sorsáról nincs hír, csak annyit tudni, hogy az orosz fekete-tengeri flotta megkezdte a mentést.

❗️Ukraine's Main Directorate of Intelligence has destroyed the "Ivanovets" missile boat



On the night of January 31 to February 1, the boat was on the roadstead in the occupied Crimea. The approximate value of the lost ship is $60-70 million.



