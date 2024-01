Ismét lecsaptak Jemenben a húszikra az amerikaiak és a britek

A húszi milícia által ellenőrzött "Al-Masirah" jemeni tévécsatorna jelentése szerint az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szombaton két légicsapást hajtott végre Ras Isa kikötője ellen a Vörös-tengeri Saleef kikötővárosban.

Az amerikai erők arról számoltak be, hogy megsemmisítették az iszlamista húszi milícia hajó elleni rakétaállását, amely már kilövésre készen állt. A CENTCOM, az Egyesült Államok központi parancsnoksága az X portálon tett közleménye szerint a milícia által ellenőrzött területen felállított rakétaállás veszélyt jelentett az amerikai hadihajókra és a világkereskedelem szempontjából fontos hajózási útvonalon közlekedő kereskedelmi hajókra.

U.S. Conducts Self-Defense Strike Against Houthi Anti-Ship Missile



On Jan. 27 at approximately 3:45 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command Forces conducted a strike against a Houthi anti-ship missile aimed into the Red Sea and which was prepared to launch. U.S. Forces… pic.twitter.com/UcHqDiyT1I