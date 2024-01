Repülő parancsnoki központot lőttek le az ukránok

Az egyik lelőtt gép egy A-50-es felderítő repülő volt, a másik pedig egy Il-22M11-es repülő parancsnoki központ.

A médiajelentések szerint az A-50-es azt követően tűnt el a radarról, hogy a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai terület felett találatot kapott.

Az Il-22M11, amely az Il-22M továbbfejlesztett változata, a híradások szerint az Azovi-tenger felett kapott találatot, és a dél-oroszországi Anapánál kényszerleszállást hajtott végre. A pilóta mentőautót kért a leszállóhelyre - jelentette az RBK-Ukrajina hírportál lehallgatott rádióüzenetekre hivatkozva.

"Ezt nektek Dnyipróért! Égjetek a pokolban!" - írta a Telegramon Mikola Olescsuk, az ukrán légierő parancsnoka arra utalva, hogy egy évvel ezelőtt, 2023. január 14-én több tucat ember halt meg, amikor egy orosz rakéta becsapódott egy lakóházba az ukrajnai Dnyipróban.

Information appeared (no official confirmation) that on January 14th, fire damage was inflicted on two Russian aircraft, namely the DRLV A-50 aircraft and the Il-22 bomber that were over the Sea of Azov.



