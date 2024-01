Kegyetlenül megkorbácsoltak egy nőt, felháborító oka volt a hatóságoknak

Az iráni igazságszolgáltatás 74 korbácsütésre ítélte Roja Hesmati kurd aktivistát. Az érintett a büntetés végrehajtásáról Facebook-bejegyzésben számolt be.

A büntetést a törvénynek megfelelően hajtották végre - írta a Mizan Online, az igazságügyi hatóság honlapja.

Az irániak a közösségi médiában nagyfokú felháborodással reagáltak a történtekre - írta a dpa német hírügynökség.

- jelentette a Sarg című iráni napilap.

A nő ezt követően számos jogi váddal szembesült. Sikeresen fellebbezett a több mint 13 éves börtönbüntetés ellen - mondta az újságnak ügyvédje, Masziar Tatati. Az erkölcsi vétségek miatt kiszabott korbácsütés azonban érvényben maradt.

An Iranian woman, lashed 74 times for defying the hijab law, is now a hero to millions.#Roya_Heshmati, a Kurdish woman, was punished with 74 lashes for protesting the mandatory hijab. Defiantly, she refused to wear it even during her punishment. Her story is echoing across… pic.twitter.com/eq0WgLpBOW