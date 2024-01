Szakértő: Amerika, Irán és Törökország is belesodródhat Izrael háborújába

Az izraeli védelmi erők szóvivője a minap arról nyilatkozott, hogy elhúzódik a Hamász ellen folytatott háború, 2024-ben végig folytatódni fog; Tárik Meszár, az Eurázsia Központ és a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az InfoRádióban ezzel összefüggésben úgy vélekedett: a csapatkivonásokat látva a támadások intenzitására is lehet következtetni.

"Tulajdonképpen az Egyesült Államok kérte is Izraelt, hogy csökkentsen az intenzitáson, de az sem elképzelhetetlen, hogy még jobban eszkalálódni fog a helyzet, mivel több más szereplő is jelen van a térségben, akik alapvetően megbonthatják a rendet, ami kialakult" – mondta a szakértő.

Iráni támogatás

Tárik Meszár a destabilizáló erők között libanoni és jemeni milíciákra gondol, és vannak Irán által támogatott fegyveres csoportok is, amelyek "nem is mindig Izraelt támadják", habár volt példa rá a napokban is.

"Az amerikai erőket támadják például Szíriában, Észak-Irakban vagy akár Libanonban is. Valamint vannak a jemeni húszik is, akiket szintén Irán támogat, ők kimondottan izraeli hajókat vesznek célba, vagy Izrael felé tartó hajókat, ami szintén súlyosbítja a problémát" – fejtegette.

Az Egyesült Államok is légicsapásokra kényszerült a napokban a térségben, de Irán is hadihajót vezényelt a közelbe. Közben viszont a béketárgyalásokat mind erőteljesebben szorgalmazza Katar és Egyiptom.

"A friss adatok szerint eddig több mint 22 ezer ember vesztette életét a Gázai övezetben, mindez a palesztin halottak száma. Nyilván őket nem szándékosan célozza az izraeli hadsereg, csak a Hamász-tagok beágyazták, befészkelték magukat a civil lakosság körébe, és rendkívül nehéz velük leszámolni" – világított rá Tárik Meszár.

A török szál

A következő hónapok "feladatát" a szakértő szerint nagyon egyértelműen kinyilvánította az izraeli vezetés.

"Amíg élő Hamász-tag van, addig folytatják a harcot" – mondta, de arra reagálva, hogy Hamász-tagok nem csupán Izrael területén élnek, úgy fogalmazott, "vadászat" a környező államokban is lehetséges, erről már voltak hivatalos nyilatkozatok is, de Törökország például már figyelmeztetett, hogy Izrael "megüti a bokáját", ha területén Hamász-tagokat támadnak meg, így sem kizárt, hogy lesznek ilyen támadások, mivel Izrael "a saját biztonságát akarja szavatolni".

Tárik Meszár viszont azt is kijelentette: a Gázai övezet újra- és újratermeli a Hamász-terroristákat.