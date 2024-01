Erre vadásznak most az oroszok Ukrajna városaiban

Az utóbbi időkben végrehajtott légitámadások és rakétacsapások célpontjait vizsgálva a brit hírszerzés jelentős elmozdulást fedezett fel az oroszok ukrajnai taktikájában. Míg a tavalyi év elején főleg az elektromos hálózatokat és a távfűtő rendszereket, valamint a vízellátást támadták, addig újabban inkább a hadipari létesítményekre céloznak.

Londonban ebből arra következtetnek, hogy az orosz katonai tervezők belátták, hogy a háború ellenére jelentősen megerősödött az ukrán hadiipar. Erre nyilván azért volt szükség, mert a tavalyi év vége fél már jelentős hangsúlyeltolódás volt érzékelhető az USA és az EU Ukrajnával kapcsolatos álláspontjában.

Mint azt a Politico című tekintélyes újság írta: a Biden-kormány már is retorikát váltott. Nem azt kommunikálják, hogy „amíg szükséges, addig támogatjuk Ukrajnát,” hanem azt, hogy „amíg tudjuk, addig támogatjuk Ukrajnát.”

Ugyanakkor az elmúlt hónapokban egyre több hírt jelent meg arról, hogy Ukrajnában igen komoly dróngyártás indult, és már olyan robotokat is képesek előállítani, amelyek akár több száz kilométer mélységben képesek csapást mérni az orosz hátországban lévő katonai létesítményekre. Pár napja pedig Belgorod városát, illetve több közeli orosz települést ért ukrán rakéta- és dróncsapás.

A brit hírszerzés ennek tulajdonítja, hogy az oroszok taktikát változtatva már inkább a hadiipari üzemeket próbálják rombolni. Elsősorban nagy távolságból indított rakétákkal és drónokkal igyekeznek csapást mérni az egyre nagyobb ütemben termelő ukrán hadianyaggyárakra. Londoni vélemény szerint ez is arra utal, hogy Moszkva hosszú háborúra készül.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 January 2024.



