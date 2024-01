Megszólalt az ukrán elnök az intenzív orosz támadások után – videó

Volodimir Zelenszkij beszámolt arról, hogy Oroszország december 31-e óta mintegy 170 iráni gyártmányú Sahid drónt, ezenkívül több tucatnyi, különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen.

„Légvédelmünk már harmadik napja hihetetlen erőfeszítéseket tesz. Köszönetet mondok minden partnerországnak, amely segít erősíteni légvédelmünket. Nyilvánvaló, hogy ezek révén mindennap és minden éjjel többszáz olyan életet tudunk megmenteni, amely az orosz terror áldozata lenne, ha nem volnának a Patriotok (légvédelmi rakéták) és más védelmi rendszerek” – írta a Telegramon.

Kijevet több mint tíz erős robbanás rázta meg, köztük a belvárosi épületeket – jelentették nemsokkal korábban az AFP francia hírügynökség újságírói. A főváros katonai vezetése szerint a rakéták a legkülönbözőbb kerületekben csapódtak be, lakónegyedekben is.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy legkevesebb tizenhat ember megsebesült a támadásokban, és hogy a város több részében nincs áram. A helyi elektromos művek adatai szerint ez 250 ezer fogyasztót érint.

Kyiv mayor Klitschko published a video from the scene of a shell hitting an apartment building in Solomensky district. pic.twitter.com/64GhG6fa5E — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

A hatóságok tájékoztatása szerint civil infrastrukturális létesítmények is kaptak találatot, megsérült egy gázvezeték is. A vízellátással kapcsolatos problémákról is beszámoltak.

Rakétacsapások érték az északkelet-ukrajnai Harkiv városát is – közölte Oleh Szinegubov regionális kormányzó. Beszámolója szerint egy ember meghalt, 41 megsebesült.

Oroszország keddi légitámadása a számokat és a rakéták típusát tekintve a december 29-i nagy támadás megismétlése – jelentette ki az ukrán légierő parancsnoka. Hozzátette, hogy Moszkva több Kinzsal típusú hiperszonikus rakétával támadta Kijevet.

A Russian Missile falling into the water after being shot down over Kyiv ?? pic.twitter.com/EvjEym9lde — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) January 2, 2024

Az orosz erők nyolc nappal ezelőtt 158 rakétával és drónnal támadták Ukrajnát.