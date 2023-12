London: akár fél millió orosz áldozata is lehet ukrajnai háborúnak

Londonban úgy gondolják, hogyha ilyen arányúak lesznek az orosz haderő veszteségei a jövő évben is, akkor 2025-re akár a fél milliót is elérheti a halottak és sebesültek száma. Csak összehasonlításul: a tíz évig tartó afganisztáni hadjárat 70 ezer orosz katona életét követelte.

