Izrael evakuálásra szólított fel, aztán jön a "következő menet"

„Az IDF erőteljesen harcol a Hamász és a Gázai övezet terrorszervezetei ellen, a Hán-Júnisz térségében zajló harcok és a katonai előrehaladás bizonyos szakaszokon nem teszik lehetővé a veszélyes csatatérré vált Szaladin úton a forgalmat. Az IDF lehetővé teszi a civilek mozgását egy elkerülő úton a város nyugati felén” – jelentette ki a hadsereg szóvivője.

Közölte azt is, hogy helyi idő szerint tíz és tizennégy óra között lesz

Palesztin források szerint az IDF tüzérségi támadást hajtott végre, ami a Hán-Júniszban található Nasszer Kórház szülészeti osztályát érte, ahol az egyik jelentés szerint egy kislány életét vesztette.

Kilencven palesztin halt meg az elmúlt napon izraeli támadásokban az övezet északi részén fekvő Dzsabalija menekülttáborban a Hamász felügyelte gázai egészségügyi minisztérium közlése szerint. Helyi beszámolók szerint a menekülttáborban három épület ellen irányultak az izraeli csapások.

A Gázai övezet egészségügyi minisztériuma hétfő reggel azt is tette, hogy az övezet északi részén, az es-Sifá kórház sebészeti szárnyát ért izraeli csapásban többen meghaltak és megsebesültek.

Korábban az IDF számos alkalommal felszólította az övezet északi részén élő civil lakosságot, hogy a harcok időtartamára költözzön át az övezet déli részén kialakított biztonságos zónába.

Daniel Hagari szóvivője elmondta, hogy a hadsereg két újabb terroralagutat tárt fel. Vasárnap videofelvételeken mutattak be egy különösen széles és kiépített járatot, mely Dzsabalija menekülttábor és az erezi személyforgalmi átkelő között haladt. „A jövőben feltárjuk, és terveink szerint megsemmisítjük a további központokat, melyek egy terrorista város méretét öltik” – mondta Hagari.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.



This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL