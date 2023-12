Elérkezettnek látta az időt, fegyverletételre szólított fel Netanjahu - videók

"Az utóbbi napokban több tucat Hamász-terrorista adta meg magát csapatainknak" - hangoztatta a miniszterelnök a vasárnap este sugárzott videóüzenetében. Úgy fogalmazott, hogy a háború még tart, "de ez már a Hamász végének kezdete".

"A Hamász terroristáinak azt mondom, hogy vége van. Ne haljatok meg Jahja Szinvárért, a Hamász gázai vezetőjéért. Adjátok meg magatokat; most" - hangsúlyozta.

Az izraeli hadsereg az utóbbi napokban több felvételt is közzétett, amelyeken a Gázai övezet északi felében őrizetbe vett palesztin férfiakat látni. A katonák közlése szerint a videókon a Hamász harcosait lehetett látni, akik megadták magukat.

Hamas leadership is on the run or dead.

Another mass-surrender of Palestinian terrorists in Jabaliya last night to the IDF pic.twitter.com/kOPEz1kRhw