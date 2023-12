Így hozzák helyre a hatalmas földhasadásokat Izlandon - galéria

Az izlandi Reykjanes-félszigeten fekvő Grindavikban november elején hasadt meg a föld. A régió alatt vulkáni tevékenység zajlik, magma tolul fel, ami miatt több terület még most is emelkedik. A kutatók szerint csökkent a vulkánkitörés esélye, úgy tűnik, "elterelődött" a feláramlás, de a veszély még nem hárult el.

Éppen ezért a lakosságot egyelőre nem engedik visszaköltözni, ahogy az üzemek egy része sem nyitott ki. A világhírű, geotermikus fürdő, a Kék lagúna a legutóbbi tervek szerint december 16-án nyitott volna, de a hivatalos álláspont most az, hogy december 14-én értékelik a helyzetet és akkor hoznak döntést - írta a Fox News.

Egy helyi lakos az Instagramon fotókat közölt arról, mi a helyzet most Grindavikban. Ezek tanúsága szerint elkezdték betemetni a hatalmas hasadékokat és rekonstruálják az utakat, vezetékeket, vízelvezető rendszereket.

Beszámolója szerint a 4000 fős város egy kis részén még mindig nincs hideg víz, de úgy tűnik, hogy a fűtést már mindenhol helyreállították. A település néhány vállalkozója is kinyitott, ő például egy hotdogot vásárolt néhány napja (kétnaponta látogat haza, hogy lássa, hogy állnak a munkálatok).

Reconstruction work in Grindavík. The rift is being dug out, cabling and piping replaced across the gap, and then the trench backfilled.

