Meggyűlt az ukrán drónok baja egy régi orosz fegyverrel – így működik az SA-15

A brit védelmi minisztérium hírszerzői jelentésekre hivatkozva arról számolt be, hogy az oroszok rendkívül sikeresen használják a – NATO-kód szerint – SA-15, kis hatótávolságú, vagyis legfeljebb 12 kilométerig hatásos, légvédelmi rendszereiket. Ennek a fegyvernek az az elsődleges feladata, hogy oltalmazza a frontvonalban harcoló saját erőket a drónoktól, helikopterektől, bombáktól, tüzérségi gránátoktól és rakétáktól. Vagyis nagyjából mindentől, amit az ellenség a levegőből rájuk zúdíthat.

Az orosz terminológiában 9K330 TOR jelzést viselő rakétakomplexum nem új fejlesztés. Még a múlt század 80-as éveiben kezdték tervezni a 9K33 Osza rendszer leváltására, ami enyhén szólva, nem volt sikertörténet. A katonák igen magasra tették a lécet: olyan fegyvert akartak, ami képes együtt haladni a páncélosokkal, illetve a gépesített gyalogsággal és ezeket az alakulatokat akár menet közben is meg tudja védeni a levegőből érkező támadásoktól.

Végül a rendszer minden elemét, vagyis a rakéták indítóit, valamint a felderítő és tűzvezető lokátorokat, illetve a teljes irányítóközpontot egyetlen lánctalpas járműre integrálták. Azért, hogy menetből is lehessen bármilyen irányba rakétát indítani, a fejlesztők sajátos megoldást alkalmaztak. A rakétákat függőlegesen lövik ki, majd pár méter emelkedés után beindul a főhajtómű és a rakéta orrában lévő kormányfúvókák pillanatokon belül a megfelelő irányba fordítják a szerkezetet. Ezzel nemcsak időt takarítottak meg, hanem megspórolták az indítóállványok mozgatórendszerét is.

A későbbiek folyamán az SA-15-öt más járművekre, például terepjáró teherautóra vagy éppen a sarkvidéki viszonyokra optimalizált lánctalpasokra is ráépítették. De létezik hajófedélzeti változata, sőt olyan is, amit egyetlen konténerben le lehet telepíteni bármilyen fontos épület mellé vagy annak tetejére. Ezzel például repülőterek, erőművek, parancsnoki központok közeli légvédelme oldható meg.

A fejlett elektronikának köszönhetően a személyzet mindössze három főből áll: harcjárművezető, parancsnok, rendszerkezelő. Brit hírszerzői értesülések szerint különösen az ukrán drónok ellen nagyon hatékonyak, bár mint azt az alábbi videó is igazolja, ez nem egyoldalú küzdelem. A SA-15 sem elpusztíthatatlan:

The russian Tor air defense system is the main enemy of many UAV. But this game is played by two - UAV operators also hunt for air defense systems.



Excellent work of the 128th OGSHBr —



Destruction of air defense systems is not just preemptive work. This is the "clearing" of an… pic.twitter.com/3PFqX941Et