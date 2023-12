Lezuhant a gépe - börtönt kapott a legőrültebb amerikai influenszer

Trevor Jacob 2021-ben Kaliforniában szállt fel a saját tulajdonában lévő sportrepülővel, amiből nem sokkal később ejtőernyővel kiugrott, a repülő pedig lezuhant. Az influenszer az egészet élő adásban közvetítette a saját YouTube-csatornáján.

Amikor tettéért felelősségre vonták azt állította, hogy a repülőgép meghibásodott a levegőben, ezért kellett elhagynia. A videóból viszont egyértelműen kiderül, hogy a gépnek semmi baja sem volt, amikor a pilóta kiugrott belőle.

JUST IN: YouTuber Trevor Jacob, the man who jumped out of an airplane that crashed in California, has been sentenced to federal prison.



In 2021, Jacob took off to fly to Mammoth and claims his plane malfunctioned mid-flight.



