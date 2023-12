Döbbenetes dolgokat rejtenek Amszterdam csatornái - videó

Amszterdam város vízügyi hatósága, a Waternet évente 12-15 ezer kerékpárt szed ki a csatornákból. A bringákat egy külön erre a célra kifejlesztett markolóval kotorják össze és uszályokra pakolják. A hollandoknál a legfőbb városi közlekedési eszköz a kerékpár. Viszont meglehetősen drága a biciklik javítása., ezért ha a tulajdonos már szétnyúzta a bringáját, inkább behajítja a legközelebbi csatornába és vesz egy másikat.

De sok a kerékpár lopás is. A tolvajok általában csak egy-egy útra használják a bringát, aztán, hogy eltüntessék a bűnjeleket, a csatornába hajítják a kerékpárokat.

