Esetleges áldozatokról, illetve károkról egyelőre nem voltak jelentések. A hatóságok három kilométeres körzetben lezárták a térséget.

A hamueső időközben elérte az Agam körzetet, ahol az égbolt emiatt egy időre elsötétedett. A lakosokat felszólították, hogy maradjanak otthon.

A Bisnis.com hírportál a katasztrófavédelmi hivatalra hivatkozva közölte, hogy a kitörés időpontjából 70 túrázó volt a tűzhányón, s mentőegységeket indítottak, hogy biztonságos helyre vigyék őket.

BREAKING: The Merapi volcano just erupted in Indonesia. Via @MarioNawfal pic.twitter.com/8LZ6kobXRI

Előzetes mérések szerint a 2981 méter magas vulkán kitörése öt percig tartott - mondta Abdul Muhari, az országos katasztrófavédelmi hatóság szóvivője.

"További kitörések folyamatban vannak" - tette hozzá Hendra Gunawan, a vulkáni és geológiai katasztrófák mérséklésére létrehozott ügynökség (PVMBG) szakembere. Mint mondta, a Merapi tevékenysége január óta fokozódott.

In #Indonesia, on the island of Java, the Merapi volcano erupted?



According to local authorities, a cloud of smoke and ash rose into the sky to a height of 3,000 metres. pic.twitter.com/TuctL10tKw