Orbán Viktor gratulált Geert Wildersnek a választási győzelméhez

A szerda esti telefonbeszélgetésben Orbán Viktor elmondta: fontos számára, hogy az elsők között gratuláljon a „földrengésszerű“ választási győzelemhez. Orbán Viktor sok sikert és kitartást kívánt Geert Wildersnek a következő időszak politikai tárgyalásaihoz.

A miniszterelnök korábban az X közösségi portálon (korábban Twitter) angol nyelvű bejegyzésében azt írta: „Eljött a változások szele! Gratutálok Geert Wildersnek a holland választásokon aratott győzelemhez!”.

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J